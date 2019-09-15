شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثانى على التوالى استمرار حملة إزالة «جبل القمامة» بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثانى على التوالى واصلت معدات وسيارات ولوادر محافظة الإسماعيلية، حملة لإزالة «جبل القمامة»، وهو عبارة عن شاغرة بوسط المدينة أمام النادى الإجتماعى للإسماعيلى، تبلغ مساحتها 20 فدان، تحولت إلى مقلب قمامة، والتى أصبحت أكبر مصدر للأوبئة والأمراض، وأطلق عليه رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعى مسمى «جبل القمامة».

Advertisements

وقام المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، بجولة ميدانية، رافقه خلالها اللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ونورهان السيد عيد، رئيس حى ثالث، وعدد من القيادات التنفيذية، وذلك لمتابعة وتفقد ما يجرى تنفيذه من أعمال تطهير ورفع تجمعات المخلفات والقمامة المتراكمة بحديقة الفروسية، بمنطقة الشيخ زايد أمام مقر اتحاد اذاعة وتليفزيون القنال، فضلاً عن الإستعداد لتنفيذ خطة خاصة لرفع كفاءة وتطوير الحديقة، وإزالة الحشائش من تلك المنطقة، والتى تبلغ مساحتها نحو 20 فدان، وظلت مهملة لسنوات طويلة حتى صارت بؤرة لتجمعات المخلفات وأصبحت تؤرق أهالى ومواطنى المنطقة.

لليوم الثانى على التوالى استمرار حملة ازالة جبل القمامة بالإسماعيلية

لليوم الثانى على التوالى استمرار حملة ازالة جبل القمامة بالإسماعيلية

وقد أكد نائب المحافظ، خلال الجولة على ضرورة تكثيف أعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات من المنطقة أولاً بأول، والمستهدف أن يتم الإنتهاء تماماً من تطوير ورفع كفاءة تلك المنطقة قريباً، مشيراً إلى أن هناك تخطيط لتحويل تلك المنطقة إلى متنفس ورئة جديدة لشعب الإسماعيلية بعد تطويرها واستعادة مظهرها وشكلها الحضارى.

وأضاف أنه تم الدفع بعدد كبير من المعدات والآلات واللوادر من جميع الأحياء ومجلس المدينة، لتكثيف ومضاعفة حجم العمل بالمنطقة، مشيراً إلى أنه تقرر وضع خطة تنفيذية وبرنامج زمنى لتنفيذ وإطلاق عدد من الحملات بجميع الأحياء، تستهدف القضاء على جميع بؤر وتجمعات القمامة بمختلف قطاعات المحافظة، في أسرع وأقل وقت ممكن من أجل إستعادة الوجه الجمالى والحضارى للأسماعيلية.

لليوم الثانى على التوالى استمرار حملة ازالة جبل القمامة بالإسماعيلية

لليوم الثانى على التوالى استمرار حملة ازالة جبل القمامة بالإسماعيلية

لليوم الثانى على التوالى استمرار حملة ازالة جبل القمامة بالإسماعيلية