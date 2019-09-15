شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الاثنين مائل للحرارة.. وشبورة مائية صباحا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار علي جنوب الصعيد نهاراً لطيف ليلاً.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة كل من البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية علي كل منهما شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة الصغرى والعظمي على القاهرة "25- 33"، والإسكندرية "24- 31"، وقنا "25- 37"، والأقصر "23– 36"، وأسوان "26– 37".