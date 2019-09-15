شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يبكي خلال مطالبة المجلس التنفيذي بإرسال برقية دعم للسيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتابت الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، حالة من البكاء أثناء ترؤسه انعقاد جلسة المجلس التنفيذي، الأحد، خلال مطالبته لأعضاء المجلس بإرسال برقية دعم للرئيس عبدالفتاح السيسي، لطمأنته بأن شعب مصر يقدر تضحياته وبطولاته، ولن يقبل بأي محاولات خارجية لزعزعة الثقة.

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حضر جلسة المجلس التنفيذي الدكتور عواد أحمد، الدسكرتير العام، والدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير المساعد.

كما تم خلال الجلسة عرض عدد من الموضوعات بخصوض تخصيص قطع أرض بمدن المحافظة لإقامة مشروعات للمياه والصرف الصحي عليها.

كما تم تكريم اللواء مجدي الوصيف، رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة السابق، واللواء ياسر الحفناوي، رىيس مجلس مدينة الخانكة السابق، لجهودهما خلال فترة تولي المسؤولية بمحافظة القليوبية.