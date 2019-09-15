شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: بدء حصاد 2.7 مليون فدان منزرعة ذرة صفراء وبيضاء صيفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم البدء فى حصاد محصول الذرة الشامية "البيضاء والصفراء، وسط متابعة من قبل مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية".
وأضاف رئيس قطاع الخدمات، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن إجمالى المساحات المنزرعة النهائية من محصول الذرة الشامية الموسم الصيفى تبلغ ما يقرب من 2.7 مليون فدان، منها 830 ألف فدان ذرة صفراء تساعد فى الحد من استيراد الأعلاف، موضحا أن المؤشرات الأولية بالنسبة للمحصول تعطى قيمة نسبية بزيادة الإنتاج.
فيما تواصل الحملة القومية للذرة أعمالها فى جميع المحافظات حتى انتهاء الحصاد، وهدفها مساعدة الفلاح فى تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، خاصة الذرة الصفراء، حيث تغطى الحملة جميع المحافظات حاليا، وهدفها مساعدة الفلاح لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان وخاصة الذرة الصفراء.
كانت هذه تفاصيل خبر الزراعة: بدء حصاد 2.7 مليون فدان منزرعة ذرة صفراء وبيضاء صيفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.