شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": سداد المصروفات الدراسية إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أولياء أمور المدارس الحكومية بدفع وسداد مصاريف العام الدراسى الجديد، إلكترونيًا.
وقالت مصادر بالوزارة، إن المبلغ بسيط ولكن سداده من قبل أولياء الأمور يؤدى إلى وجود مبلغ كبير يدخل ميزانية الوزارة تستطيع استخدامه فى أكثر من مشروع ضمن مشاريع التطوير التى تقوم بها الوزارة أو أعمال الصيانات التى تتم فى المدارس.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حددت مبلغ 145 جنيها مصروفات طلاب رياض الأطفال و160 جنيها لطلاب المرحلة الابتدائية و150 جنيها لطلاب المرحلة الإعدادية و195 جنيها للتعليم الثانوى العام و170 جنيها للتعليم الفنى.
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