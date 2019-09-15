شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تعيد حقيبتين بداخلهما أموال لركاب فى محطات المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الخدمات الأمنية بمحطة مترو أنفاق الشهداء فى إعادة حقيبتين لاثنين من المواطنين بداخلهما مبلغ مالى عقب تركهما سهواً بالمحطة.

تلقى قسم شرطة ثالث المترو إخطاراً من الخدمات المعينة بمحطة مترو أنفاق الشهداء بعثور أحد أفراد الشرطة من قوة الإدارة على حقيبة يد حريمى وبداخلها "مبلغ مالى - متعلقات شخصية – هاتف محمول".

وفى وقت لاحق حضرت لديوان القسم مالكة الحقيبة "مقيمة بدائرة مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج"، التى أدلت بمواصفات الحقيبة وما بداخلها، وتم تسليمها الحقيبة بكامل محتوياتها.

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وفى ذات السياق، تلقى قسم شرطة ثالث المترو إخطاراً من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة مترو أنفاق الشهداء بعثور أحد أفراد الشرطة من قوة الإدارة على حقيبة يد متروكة بمدخل محطة الشهداء، وبداخلها "مبلغ مالى - متعلقات الشخصية".

وفى وقت لاحق حضر لديوان القسم مالك الحقيبة "عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج، للإبلاغ عن فقده حقيبة اليد الخاصة به وتبين أنها ذات الحقيبة المعثور عليها، وتم تسليمه الحقيبة بكامل محتوياتها.

ولقى ذلك استحسان المواطنين، وقدما الشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول فى التواصل معها وإعادة الحقيبتين.