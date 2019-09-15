تعرف على موعد اعتماد تغيير الحركة القضائية الداخلية لمجلس الدولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتولى المستشار محمد حسام الدين رئاسة مجلس الدولة من يوم 16 سبتمبر المقبل، ليعتمد مجلس الدولة، تشكيل الدوائر واختيار المستشارين لبداية الفترة القضائية الجديدة. ويبدأ حسام فترة رئاسته للمجلس اعتبارا من يوم 16 من سبتمبر، بعد صدور القرار الرئاسى بتوليه المنصب عقب انتهاء فترة ولاية المستشار أحمد أبو العزم ووصوله للسن القانونى للتقاعد، وسيتم تشكيل الدوائر بناء على اختصاصات كل دائرة، واختيار المستشارين الكُفء لمتابعة سير العملية القضائية على الوجه الأكمل.

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