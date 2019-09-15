التعليم تبحث مع التضامن أداء خريجات التربية الخدمة العامة بالمدارس لسد العجز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حلول كثيرة لسد العجز فى التخصصات المطلوبة فى أعضاء هيئة التدريس فى المدارس، تزامنا مع دخول العام الدراسى الجديد 2019/2020.
وكشفت مصادر مسئولة، أنه جار التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، لتوجيه الخريجات اللاتى تؤدى فترة الخدمة العامة لتكون فى المدارس طبقا للتخصصات التى يوجد فيها عجز.
وشددت المصادر على أن هناك حلول كثيرة يتم دراستها وسيتم الإعلان عنها فى وقتها بعد انتهاء الدراسة ووضع آلية تفعليها مع الجهات المختصة فى هذا الشأن.
وانطلق العام الدراسى الجديد الأربعاء الماضى فى صفوف رياض الأطفال والصفين الأول من والثانى الابتدائى على أن تبدأ الدراسة فى باقى الصفوف من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى 21 سبتمبر الجارى.
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