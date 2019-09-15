شكرا لقرائتكم خبر عن كثافات مرورية أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى بسبب حادث تصادم 4 سيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى، بسبب حادث تصادم 4 سيارات، مما أدى إلى توقف حركة المرور فى الاتجاه القادم من الإسماعيلية حتى القاهرة وأنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

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تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الإسماعيلية الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.