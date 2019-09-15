شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يقيل الأمين العام للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات من منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح إعفاء الأمين العام للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من مهامه. وقرر الرئيس الجزائرى تعيين محمد شرفي رئيسا للسلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات في الجزائر.

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