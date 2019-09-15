شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحرالمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 25 ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة.