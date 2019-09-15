صور.. بروتوكول بين العربية للتصنيع وجامعة أسيوط لخدمة مرضى الأورام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط، لدعم وتدشين مبادرة مستشفى الأورام 2020، لخدمة مرضى الأورام بمحافظات الصعيد. ويهدف البروتوكول تعاون بين العربية للتصنيع وجامعة أسيوط فى التجهيز الطبى والفنى لمستشفى 2020، والعمل على إطلاق مبادرة لدعم مستشفى الأورام الجديد، لخدمة أبناء الصعيد. Advertisements

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