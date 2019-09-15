شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بالقطاع المالي بشركة مياه القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بأمن القليوبية، من السيطرة على حريق هائل شب، صباح الأحد، في الدور الخاص بالقطاع المالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بمدينة بنها، حيث أسفر الحريق عن احتراق الدور المخصص للقطاع بالمبنى الإداري للشركة وإنهيار السقف المعدني للدور.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتحديد أسبابه وطلب تحريات المباحث حول الواقعة. تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، بلاغًا من المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ومقرها أتريب بنها، بنشوب حريق في الدور المخصص للقطاع المالي بالمبني الإداري بالشركة.

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انتقل الرائد طه حسين، رئيس مباحث قسم ثان بنها، وسيارات الحماية المدنية، وجرى السيطرة على الموقف ومنع انتقال الحريق للأدوار والأماكن المجاورة، وتبين من المعاينة إنهيار الجزء المعدني المكون منه الدور دون خسائر في الأرواح أو إصابات، ورجحت المعاينة حدوث ماس كهربائي تسبب في الحريق وجاري تحديد الأسباب الحقيقية من خلال معاينة المعمل الجنائي.

انتقل على الفور المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، لمكان الواقعة، حيث اطمئن على سلامة العاملين بالشركة، مشيرًا إلى أن الحريق شب في وقت مبكر اليوم قبل وصول الموظفين بالشركة، وأنه جرى السيطرة عليه قبل انتشاره بمقر الشركة.

وأوضح «مجاهد» أنه لا يوجد خسائر بشرية أو إصابات، مشيرًا إلى أنه جرى تشكيل لجنة أزمات لإعداد تقرير حول خسائر الحريق والتواجد مع المعمل الجنائي لإعداد تقرير حول الحادث الذي أسفر عن تدمير الدور المخصص للقطاع مالي بالمبني الإداري بالشركة بالكامل وإنهيار الجزء المعدني المكون منه.