شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الجوية تحتفل بإنتهاء أعمال التطوير بإحدى القواعد بالتعاون مع الجانب الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت القوات الجوية المصرية احتفالية لإنتهاء أعمال المرحلة الثالثة من تطوير إحدى القواعد الجوية بالتعاون مع الجانب الأمريكي، حسبما ذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». حيث شملت أعمال التطوير الإرتقاء بإمكانيات التجهيزات الهندسية، فضلاً عن أعمال البناء والتطوير للمنشأت الإدارية بما يكفل الإرتقاء بالشؤون الإدارية والمعنوية للفرد المقاتل. وتأتي أعمال التطوير في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير والتحديث المستمر لقدرات وإمكانيات القوات المسلحة بمختلف الأفرع والتخصصات بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة لمواكبة أحدث نظم التسليح العالمية في مختلف المجالات.

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