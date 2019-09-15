شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: 3905 رسائل لـ«صوتك مسموع» في أغسطس منها 957 شكوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت مبادرة «صوتك مسموع»، التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لتلقي الشكاوى ومقترحات المواطنين، منذ نهاية أكتوبر 2018 حتي نهاية أغسطس الماضي، 66 ألفاً و228 رسالة، منها 17 ألفاً و106 شكاوى، تم حل 16 ألفاً و764 شكوى بنسبة 98% وجاري حل 342 شكوى.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية الأحد، إن عدد الشكاوي التي تلقتها المبادرة خلال شهر أغسطس الماضي 3905 رسائل، منها 957 شكوى تم حل 758 شكوى منها بنسبة 79،2%، وجاري حل 199 شكوى، مشيرا إلى أن عدد شكاوى القمامة بلغ 553 شكاوى يليها شكاوى الإشغالات 239 شكوى والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بلغ عددها 63 شكوى ثم مخالفات البناء 55 شكوى وشكاوى الفساد 47 شكوى.

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وأضاف شعراوي أن خدمة «الواتس آب» تلقت خلال شهر أغسطس 3054 رسالة منها 747 شكوى مستوفاة تم الرد على 604 شكاوى منها بنسبة 80،85%، وجاري الرد على 143 شكوى، وبلغ عدد الشكاوى الخاصة بالقمامة 489 شكوى بنسبة 65،5% من إجمالي عدد الشكاوى، والفساد 26 شكوى بنسبة 3,4%، والتعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 31 شكوى بنسبة 4%، ومخالفات البناء 17شكوى بنسبة 2,2%، والإشغالات 184 شكوى بنسبة 24,6%، فيما تلقى البريد الالكترونى للوزارة 101 رسالة تضمنت 31 شكوى، وتم الرد على 27 شكوى منها بنسبة 87% وجاري حل 4 شكاوى، وتضمنت شكويي تعديات على أراض زراعية وأملاك دولة و14 شكوى قمامة و9 شكاوى إشغالات و4 شكاوى فساد.

وأوضح الوزير أن عدد متابعى صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال شهر أغسطس بلغ 13 ألفاً و200 متابع، وبلغ عدد رؤية الصفحة 7 آلاف مشاهدة، وبلغت الرسائل على صفحة المبادرة 750 رسالة منها 179 شكوى وتم الرد على 127 شكوى بنسبة 70،94% وجاري الرد على 52، وتضمنت شكاوى خاصة بالإشغالات وعددها 46 شكوى والقمامة 50 شكوى ومخالفات البناء 36 شكوى وتعديات على أراض زراعية واملاك الدولة 30 شكوى والفساد 17 شكوى.

جدير بالذكر انه يتم التواصل مع مبادرة «صوتك مسموع» التي أطلقتها الوزارة للإبلاغ عن الشكاوى الخاصة بالمحليات عن طريق وسائل التواصل المتاحة بالمبادرة وهى: رقم «الواتس آب»: وهو (01150606783) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» بعنوان «صوتك مسموع» (www.facebook.com/sotakmasmwo)، ورقم الخط الساخن: (15330) والبريد الإلكترونى ([email protected]).