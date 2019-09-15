وفد جامعة أسيوط يشاهد فيلما وثائقيا عن تاريخ "العربية للتصنيع"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاهد وفد من جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، لفيلم وثائقى عّن تاريخ الهيئة العربية للتصنيع، والذى يتضمن أهم المجالات التى تعمل بها، ومنها صناعة طائرات التدريب، وصناعة السيارات، وصناعة الصواريخ وانظمة الدفاع.
ويزور وفد من جامعة أسيوط، الهيئة العربية، حيث كان فى استقبالهم الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة، والذى شرح أهم امكانيات الهيئة، التى يمكن التعاون فيها، فى ظل برتوكول التعاون مع جامعة أسيوط، لإطلاق مبادرة دعم مستشفى الأورام 2020 لخدمة محافظات الصعيد.
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