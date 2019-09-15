شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات مؤتمر بناء الدول بتلاوة قرانية بحضور دولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت فعاليات مؤتمر مصر.. فقه بناء الدول الذى تقيمه وزارة الأوقاف فى الانعقاد الثلاثين لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحضور 500 شخصية منهم 150 مفتيا ووزيرا وعالما من دول العالم، حيث انطلقت الفعاليات بتلاوة قرانية للقارئ ياسر الشرقاوى.

حضر الاحتفالية وكيل مجلس النواب سيد الشريف ومفتى الجمهورية شوقى علام، وعدد من الوزراء ومفتى لبنان عبداللطيف دريان، ووزير الشئون الإسلامية السعودى عبداللطيف آل الشيخ ووزير أوقاف اليمن ونظيره الإماراتى.