شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عالم الحديث بالأزهر الدكتور سعد جاويش والجنازة من الجامع الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي الدكتور سعد جاويش أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر ، وأحد أهم وأكبر علماء الحديث بالأزهر ، وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر من الجامع الأزهر ، والعزاء غدا بقرية رزق جاويش بكفر الشيخ. الدكتور سعد جاويش أحد أبرز علماء الأزهر الشريف فى علم الحديث وتتلمذ على يديه العديد من الطلاب المصريين والوافدين، وله الكثير من المحاضرات في أروقة الأزهر الشريف.

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