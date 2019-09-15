شكرا لقرائتكم خبر عن التعديات على الأراضى والقمامة تتصدر شكاوى المواطنين للتنمية المحلية فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن تلقيها مبادرة "صوتك مسموع" التى اطلقتها وزارة التنمية المحلية لتلقى الشكاوى ومقترحات المواطنين منذ انطلاقها نهاية أكتوبر 2018 وحتى نهاية أغسطس الماضى 66 ألفاً و228 رسالة منها 17 ألفاً و106 شكوى تم حل 16 ألفاً و764 شكوى بنسبة 98% وجارى حل 342 شكوى.

وأوضح وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، أن عدد الشكاوى التى تلقتها المبادرة خلال شهر اغسطس الماضى 3905 رسائل منها 957 شكوى تم حل 758 شكوى منها نسبة 79,2 %وجارى حل 199 شكوى، مؤكداً أن عدد شكاوى القمامة بلغ 553 شكاوى يليها شكاوى الإشغالات 239 شكوى والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بلغ عددها 63 شكوى ثم مخالفات البناء 55 شكوى وشكاوى الفساد 47 شكوى.

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وأشار وزير التنمية المحلية، الى أن خدمة الواتس أب تلقت خلال شهر اغسطس عدد 3054 رسالة منها 747 شكوى مستوفاة تم الرد على 604 شكوى منها بنسبة 80,85% وجارى الرد على 143 شكوى وبلغت الشكاوى الخاصة بالقمامة 489 شكوى بنسبة 65,5% من إجمالى الشكاوى وشكاوى الفساد 26 شكوى بنسبة 3,4% وشكاوى التعدى على الأراضى الزراعية واملاك الدولة 31 شكوى بنسبة 4% وشكاوى مخالفات البناء 17 شكوى بنسبة 2.2 % والإشغالات 184 شكوى بنسبة 24,6% فيما تلقى البريد الالكترونى للوزارة عدد 101 رسالة تضمنت الرسائل 31 شكوى وتم الرد على 27 شكوى منها بنسبة 87 % وجارى حل 4 شكاوى وتضمنت شكوتين تعديات على أراضى زراعية واملاك دولة و14 شكوى قمامة و9 شكاوى اشغالات و4 شكاوى فساد .

وأضاف الوزير، أن عدد متابعى صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" خلال شهر اغسطس بلغ 13 ألفاً و 200 متابعاً وبلغ رؤية الصفحة 7 ألاف مشاهدة وبلغت الرسائل على صفحة المبادرة 750 رسالة منها شكاوى بلغ 179 شكوى تم الرد 127 شكوى بنسبة 70,94% وجارى الرد على 52 شكوى وتضمنت شكاوى خاصة بالإشغالات وعددها 46 شكوى والقمامة 50 شكوى ومخالفات البناء وعددها 36 شكوى وتعديات على أراضى زراعية واملاك الدولة30 شكوى والفساد 17 شكوى .

جدير بالذكر انه يتم التواصل مع مبادرة" صوتك مسموع " التى أطلقتها الوزارة للإبلاغ عن الشكاوى الخاصة بالمحليات عن طريق وسائل التواصل المتاحة بالمبادرة وهى : رقم " الواتس أب " : وهو ( 01150606783 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك": بعنوان (صوتك مسموع) (www.facebook.com/sotakmasmwo) رقم الخط الساخن : (15330 ) والبريد الإلكترونى ([email protected] mailto:[email protected]> ) .