شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. انطلاق فعاليات مؤتمر مصر لبناء الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ بعد قليل فعاليات، المؤتمر الدولى الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والذى ينعقد يومى 15-16/ 9/ 2019، تحت عنوان ” فقه بناء الدول .. رؤية فقهية عصرية” الذى يستضيف 500 شخصية منهم 150 مفتين ووزراء من دول العالم.

وأشاد الشيخ الدكتور عبد الحميد متولى، رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشئون الإسلامية بالبرازيل، بالمؤتمر، مؤكدا أنه يدعم وثيقة القاهرة التى تستهدف دعم بناء الدول فى مواجهة الجماعات التى تحاول هدمها، مشيرًا إلى أن المجلس يلتزم نصًّا بتوصيات المؤتمر الثلاثين.

كما أكد رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشئون الإسلامية بالبرازيل، أن الخط الدعوى لوزارة الأوقاف المصرية هو مرجعية المجلس وأعضائه، وأن الخطاب الدينى المصرى خطاب مستنير وهو محل أنظار العالم فى مواجهة خطابات الكراهية والصدام والقطيعة والتكفير وإهدار القيم الإنسانية.

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