القوات الجوية تحتفل بانتهاء التطوير بإحدى قواعدها بالتعاون مع الولايات المتحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت القوات الجوية المصرية احتفالية لانتهاء أعمال المرحلة الثالثة من تطوير إحدى القواعد الجوية بالتعاون مع الجانب الأمريكى، حيث شملت أعمال التطوير الارتقاء بإمكانيات التجهيزات الهندسية، فضلاً عن أعمال البناء والتطوير للمنشآت الإدارية بما يكفل الارتقاء بالشئون الإدارية والمعنوية للفرد المقاتل. وتأتى أعمال التطوير فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير والتحديث المستمر لقدرات وإمكانيات القوات المسلحة بمختلف الأفرع والتخصصات بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة لمواكبة أحدث نظم التسليح العالمية فى مختلف المجالات.

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