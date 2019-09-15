شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشارك بفعاليات الدورة 43 لمجلس محافظى المصارف المركزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، بعد قليل ، فى فعاليات أعمال الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. Advertisements وعقب ذلك يرأس الدكتور مصطفى مدبولى ، اجتماعا بشأن ترفيق المناطق الصناعية بالمنيا، يعقبها اجتماع بشأن تحويل مركبات النقل الجماعى للعمل بالغاز الطبيعى. وكانت الحكومة قد أعلنت أنه فيما يتعلق بتحويل أوتوبيسات هيئة النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي، فإنه تم إجراء جميع الدراسات الفنية بمعرفة وزارة الإنتاج الحربي، واستكمالاً للدراسة تم تسليم مصنع 200 الحربي "أتوبيس" لتركيب محرك غاز، وبعد الانتهاء من التركيب سيتم تجربته لمدة ثلاثة أشهر، وبعد نجاح التجربة يتم البدء في تحويل الأوتوبيسات.

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