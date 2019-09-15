شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على معبد بطلمى داخل منزل بسوهاج أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن ضباط مباحث شرطة السياحة والآثار بسوهاج، بإشراف العميد أحمد رفعت مفتش المنطقة، من ضبط تشكيل عصابى يتزعمه موجه بالتربية والتعليم أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بمسكنه، الأمر الذى أدى إلى إكتشاف معبد يعود تاريخة إلى العصر البطلمى.

ترجع الواقعة، إلى ورود معلومات اللواء سامى غنيم مساعد الوزير مدير عام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أكدت صحتها التحريات مفادها قيام موجه بالتربية والتعليم بسوهاج بمساعدة نجله وآخرين بالحفر والتنقيب لهدف البحث والتنقيب عن الآثار بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج.

على الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مدحت منتصر مدير مباحث الإدارة العامة لمباحث الآثار، والعميد أحمد رفعت مفتش مباحث المنطقة عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة قامت مأمورية من شرطة مباحث الآثار بسوهاج برئاسة العميد أحمد رفعت مفتش المنطقة والعقيد إحمد إيهاب مقلد رئيس قسم مباحث الآثار بسوهاج.

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تم استهدف منزل "محمد. ب. ب" 50 سنه موجه بمديرية التربية والتعليم بسوهاج ويقيم دائرة مركز المنشاه وتبين وجود "أحمد .ج . ع" 31 سنة سائق، ويقيم بقرية بلصفورة دائرة مركز سوهاج، و"حاتم. ن . ك" 31 سنة حاصل على معهد، مقيمى شعائر ويقيم بدائرة مركز المنشاة، و"طه . ب .م" 22 سنة طالب نجل المتهم الأول، ويقيم بذات الناحية، و"عصام . ع . إ" 44 سنة حاصل على دبلوم ويقيم المنشاه، و"مصطفى .خ . أ . م" 39 سنة ويقيم الحجز دائرة مركز المنشاه و"عاصم . ن . ك" 23 سنة ويقيم بذات العنوان.

تم ضبط جميع أفراد التشكيل وتبين من المعاينة وجود حفر بعرض 160 فى 160 سم وعمق 9 أمتار ونصف المتر، ينتهى الحفر بسردابين من الناحية الشرقية ومن الناحية الغربية به مجموعة من الحجر الجيرى بأرضية وجدران مرصوصه بطريقة وتوجد غرفة من الحجر الجيرى عليها رسومات وكتابات وزخارف.

تم تشكيل لجنة من الآثار والتى أقرت بأن الآثار من أثار ثابته وهى جزء من معبد بطلمى، وأن الحفر بقصد الحفر والتنقيب عن الآثار تم التحفظ على المسكن بمعرفة النيابة العامة، وتم تحرير محضرا بالواقعة برقم 3849 إدارى مركز المنشاة.