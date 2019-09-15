شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى..10معلومات عن محطة مترو هليوبوليس الأكبر بأفريقيا والشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بالهيئة القومية للأنفاق، الانتهاء من أعمال تنفيذ محطة مترو هليوبوليس، المدرجة بالجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتد بمصر الجديدة خلال شهر أكتوبر المقبل.

ويقدم "الخليج 365" فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن محطة مترو هليوبوليس وموعد إنهاء تنفيذها وافتتاحها، وما تتمتع به من مواصفات وخدمات للجمهور.

1ـ تعتبر أكبر محطة مترو فى مصر ومن أكبر المحطات بأفريقيا والشرق الأوسط.

2ـ مدرجة ضمن الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو المار بمصر الجديدة.

3ـ كان مخطط افتتاحها مع باقى محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث.

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4ـ تأخر إنهاء تنفيذها لتأخر إنهاء تصاريح تحويلات المرافق مع محافظة القاهرة.

5ـ المحطة حاليا لا تتوقف بها قطارات الخط الثالث حيث تمر منها فقط.

6ـ سيتم إنهاء تنفيذها والسماح للقطارات بالتوقف بها نهاية أكتوبر المقبل.

7ـ المحطة ستعمل بشكل طبيعى وستفتح أبوابها للمواطنين مع إنهاء أعمال التشطيبات الجارية بها.

8ـ المحطة تتضمن وصلتين إحداهما فى اتجاه مدينة السلام حيث محطة عدلى منصور نهاية الخط الثالث والثانية فى اتجاه مطار القاهرة.

9ـ المحطة سيكون بها ماكينات صراف آلى لاستخراج التذاكر آليا بجانب شبابيك الحجز الموجودة بالمحطة.

10ـ المحطة تنفذ وفقا لأحدث المواصفات فى العالم.