حدث ليلاً| ردود حاسمة للسيسي.. وتعديل نظام كليات الصيدلة رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، يستعرضها الخليج 365..

ردود وتوضيحات ورسائل.. مُلخص تصريحات السيسي في مؤتمر الشباب

لـ 9 ساعات متواصلة تخللها استراحات قصيرة، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حضور جلسات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي: "مصر لو راحت المنطقة كلها هتروح"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأهمية الجيوسياسية لمنطقة الشرق الأوسط بما تتمع به من ثروات ومقدرات هائلة، وتحديدا مصر، التي تقع في قلبه، للتفاصيل اضغط هنا..

التعليم والشائعات والإرهاب.. 30 رسالة من السيسي بجلسة "اسأل الرئيس"

تلقت مبادرة "اسأل الرئيس" نحو 435 ألف سؤالًا، من المصريين، خلال الأيام الأربعة الماضية، لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، التي عقدت اليوم، بختام فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في دورته الثامنة بمركز المنارة للمؤتمرات، للتفاصيل اضغط هنا..

أول رد من محافظة القاهرة على صور رفات الموتى بـ"عين الحياة"

قالت محافظة القاهرة، إن ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بقيامها بهدم المدافن بمنطقة عين الحياة، وترك الرفات بدون نقلها، غير صحيح، للتفاصيل اضغط هنا ..

"كنت خايف الجلسة تبوظ".. أول تعليق من مخرج "الفلاشة" بمؤتمر الشباب

قال تامر الخشاب، المخرج التلفزيوني، وأحد المشاركين في جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" بمؤتمر الشباب، إنه تعمد مفاجئة المشاركين بالفيديوهات التي عرضها خلال الجلسة لإظهار إمكانية خداع رواد مواقع التواصل بفيديوهات كاذبة، للتفاصيل اضغط هنا..

وزير الرى السوداني يترأس وفد بلاده لمفاوضات سدالنهضة بالقاهرة

أعلنت السلطات السودانية، أن وزير الري ياسر عباس، سيرأس وفد البلاد المشارك في مباحثات سد النهضة في القاهرة، يومي الخامس عشر والسادس عشر من الشهر الجاري، للتفاصيل اضغط هنا..

رسمياً.. تعديل نظام الدراسة بكليات الصيدلة (نص القرار)

وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على النظام الجديد لكليات الصيدلة بالجامعات المصرية، واستبدال نظام الدراسة بها من 5 إلى 6 سنوات، للتفاصيل اضغط هنا..

استمرار توافد المشاركين بمؤتمر الأوقاف الدولي

تواصل توافد رؤساء الوفود المشاركين في أعمال المؤتمر العام الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي تعقده وزارة الأوقاف غدا وبعد غد إلى القاهرة، منهم الدكتور أحمد بن سالم باهمام الأمين العام للمنظمة العالمية للتنمية ببريطانيا، للتفاصيل اضغط هنا..

القوى العاملة: حل مشكلة 240 عاملا بـ"الصناعات الحديدية"

نجحت وزارة القوى العاملة وإدارة الشركة الوطنية للصناعات الحديدية، ومجموعة من العمال مفوضين من قبل زملائهم بالشركة، في حل مشكلة 240 عاملا؛ بتقريب وجهات النظر بين طرفي العملية الإنتاجية في إطار قانون العمل، والحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم وفض إضرابهم، مع إعادة النظر في قرار الشركة بشأن بعض العمال السابق إنهاء خدمتهم لامتناعهم عن تنفيذ قرارات الندب، للتفاصيل اضغط هنا..

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"التنفيذي للسياحة العالمية" يتبنى أجندة عمل خاصة بالقارة الأفريقية

شاركت وزيرة السياحة، في أعمال الجلسة 111 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية في الدورة الـ (23) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التي عُقدت في مدينة سانت بطرسبرج بجمهورية روسيا الاتحادية خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري، للتفاصيل اضغط هنا..

"أبوشقة" يدعو لتحويل مسار العائلة المقدسة إلى مزار عالمي

دعا المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، المسئولين عن السياحة بالاهتمام بمسار العائلة المقدسة وعمل دراسة جادة وسريعة بأن يكون مزارا عالميًا لكل شعوب الأرض وقبلة لجميع المسيحيين، للتفاصيل اضغط هنا ..

"رسالة لم تصل".. أول تعليق من السيدة التي قاطعت السيسي بمؤتمر الشباب

كشفت سلوى الهرش، أمينة المرأة بمجلس القبائل المصرية، السيدة التي قاطعت الرئيس في المؤتمر الثامن للشباب، عن الرسالة التي كانت تريدها إيصالها للرئيس عبدالفتاح السيسي، للتفاصيل اضغط هنا..

"مؤسسة ضبط وربط".. أديب: الجيش وحده القادر على تنفيذ المشروعات القومية الضخمة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك الكثيرين ممن يبحثون عن أي وسيلة للعمل مع الجيش المصري لأن الجيش يعمل في مشروعات ضخمة وقوية مهمة للبلد وللشعب، للتفاصيل اضغط هنا..

عالم:

"الراي": طائرة مسيرة تخترق الأجواء الكويتية وتحلق فوق قصر الأمير

ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن أجهزة الأمن تلقت بلاغًا يفيد باختراق طائرة بدون طيار "درون"، الأجواء الكويتية في وقت باكر من السبت، للتفاصيل اضغط هنا..

قادة غرب أفريقيا يتعهدون بمليار دولار لمكافحة الإرهاب

أعلن رئيس بوركينا فاسو، روش مارك كريستيان كابوري، السبت، أن قادة غرب أفريقيا سيتعهدون بمليار دولار لمكافحة الإرهاب ضمن خطة العمل المخصصة للفترة من 2020 إلى 2024، للتفاصيل اضغط هنا..

أمريكا مستعدة لاستخدام احتياطيات النفط الاستراتيجية عقب هجمات السعودية

قالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لاستخدام الاحتياطي النفطي الأمريكي الطارئ إذ لزم الأمر بعد هجمات بطائرات مسيرة على منشأتي نفط في السعودية، للتفاصيل اضغط هنا..

الجزائر تدين بشدة الهجمات ضد منشآت نفطية بالسعودية

أدانت الجزائر يوم السبت بشدة الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية بمحافظة بقيق وهجرة خريص شرق السعودية، معربة عن استنكارها لكل ما من شأنه النيل من مقدرات المملكة، للتفاصيل اضغط هنا..

ترامب: نضرب طالبان حاليًا كما لم يحدث من قبل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية تضرب حاليا حركة طالبان في أفغانستان بقوة "لم تُضرَب بمثلها من قبل"، وذلك بعدما انهارت المفاوضات بين الإدارة الأمريكية والحركة بعد هجوم نفذته الأخيرة في كابول، وأدى إلى مقتل 12 شخصا بينهم جندي أمريكي، للتفاصيل اضغط هنا..