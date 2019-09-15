​كيف روجت "السياحة" للمعالم المصرية عبر المنصات العالمية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة، خلال الآوانة الأخيرة، عن شراكات دولية مع 6 مؤسسات عالمية للترويج عبر المنصات العالمية وتحديث آليات التسويق للمقاصد السياحية المصرية.

ويرصد "الخليج 365" أهم تلك الشراكات..

- شركة Beautiful Destinations العالمية

تعتبر واحدة من أكبر الشركات العالمية في الترويج للمقاصد السياحية المختلفة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ولديها أكثر من 20 مليون متابع من أكثر من 180 دولة حول العالم.

وأطلقت الوزارة مؤخرا أول فيلم ترويجي لحملة People to People من إنتاج الشركة، يقدم لقطات متنوعة للأماكن الأثرية والسياحية والطعام المصري، وحصل الفيلم على الأفضل في منطقة الشرق الأوسط، خلال فعاليات أعمال الدورة الـ 23 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية المنعقدة حاليا بروسيا.

- شبكة CNN العالمية

بدأت وزارة السياحة، الشراكة مع - شبكة CNN العالمية خلال شهر مايو الماضي لتقديم مصر بمفهومها الحديث عبر مختلف المنصات التلفزيونية، والرقمية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

تركز الحملة عبر CNN على قطاعات مختلفة فى أوروبا، وأمريكا الشمالية، وآسيا، وأفريقيا، والشرق الأوسط، وسيتم عرض برنامج #MyEgypt والذي يقدم مصر من خلال سائحين على دراية بأسرار البلد برنامج Cairo POV، ويركز على الطريقة التي يبحث فيها الشباب عن التجارب المحلية السياحية خلال مغامراتهم.

- شركة CTRIP الصينية

تعد أحد أكبر منظمي الرحلات الصينية، ونشأت خلال عام 1999 وأصبحت واحدة من أهم مواقع الحجز السياحي الإلكتروني في العالم.

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وأطلقت وزارة السياحة معها شراكة، لتنفيذ حملة تسويقية مشتركة للترويج لمصر بالسوق الصينية، وتعريف المسافرين بالمنتجات السياحية المختلفة والخدمات عالية الجودة في مقاصد مصر السياحية المختلفة، وتنفيذ حملة دعائية مشتركة على أهم المواقع السياحية الإلكترونية المتخصصة ومواقع التواصل الاجتماعي بالصين.

- شبكة قنوات Discovery العالمية

تعتبر شبكة قنوات ديسكفري واحدة من أكبر الشركات الرائدة عالميا في مجال الترفيه إطلاق حمله ترويجية لمصر بأهم الأسواق المصدرة للسياحة بكل من آسيا (الصين) والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية.

تتضمن الشراكة الجديدة، تنفيذ حملة سياحية لإنتاج محتوى ترويجي للسياحة المصرية، وسيتم إعداد سلسلة من الحلقات عن مرسى علم، وفيلم ترويجي عن واحة سيوة والصحراء البيضاء. ‏

- شركة Expedia العالمية

تعد شركة إكسبيديا Expedia Group واحدة من العلامات التجارية الرائدة على مستوى العالم في مجال السفر والحجز عبر الإنترنت، يزورها نحو 6 ملايين شخص شهريًا.

وستطلق الشركة، حملة ترويجية لمصر في 5 أسواق سياحية مختلفة تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وكندا، وإيطاليا، وألمانيا، وتستمر لمدة 12 شهرًا، حيث تتضمن الحملة، إعداد صفحات مخصصة عن مصر من خلال الوسائط والإعلانات الرقمية الجديدة سيتم من خلال هذه الشراكة الترويج للأحداث الثقافية الرئيسية مثل افتتاح المتحف المصري الكبير.

- شركة ISOBAR العالمية

تعتبر أيزوبار Isobar العالمية، شركة رقمية ذات باع طويل في مجال جمع وتحليل البيانات، وتعاقدت وزارة السياحة، مع الشركة، لتتولى إدارة صفحات التواصل الاجتماعي لهيئة تنشيط السياحة المصرية في 17 سوقا من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة.

ويقدم خبراء الشركة، البالغ عددهم 6500 يعملون في 85 موقعا حول العالم، خدماتهم بـ 45 سوقًا في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، والأمريكيتين، وستنفذ الشركة استراتيجية دولية للترويج لمصر على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إعداد محتوى ترويجي رقمي.