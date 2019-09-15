الأرصاد: فرص سقوط أمطار في عدة محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

قال محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فرص سقوط أمطار، اليوم الأحد، مازالت مستمرة.

وشهدت الإسكندرية ومطروح سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على معظم أحيائها، السبت.

وأضاف شاهين أن هناك فرصًا لسقوط أمطار على المحافظات الساحلية، كما حدث أمس، وتمتد لمحافظات البحيرة وكفر الشيخ وشمال سيناء.

وأكد رئيس مركز التنبؤات أنه يسود الأحد طقس معتدل على محافظة القاهرة، وتتراوح درجات الحرارة بين 32: 33 درجة مئوية، مضيفا أن هناك فرصا لتكوين السحب المنخفضة والمتوسطة. ولفت إلى أن تجمع السحب يقلل من درجات الحرارة ويقلل نسبة الرطوبة.