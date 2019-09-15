أخبار مصر | بيان هام لـ"الأرصاد" اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان هام لـ"الأرصاد" اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء والبحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 32

شبين الكوم 24 32

طنطا 24 31

دمنهور 24 31

الإسكندرية 25 30

بلطيم 24 30

مطروح 24 29

السلوم 22 29

سيوة 20 31

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

الزقازيق 23 32

الإسماعيلية 21 33

السويس 23 32

العريش 21 30

رفح 20 29

رأس سدر 23 32

نخل 17 32

نويبع 26 33

طابا 23 31

كاترين 17 30

الطور 26 31

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 25 36

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 33

بني سويف 23 33

المنيا 23 33

أسيوط 24 33

سوهاج 25 34

قنا 25 36

الأقصر 25 36

أسوان 28 37

أبوسمبل 24 37

الوادى الجديد 24 36

شلاتين 27 35

أبو رماد 26 35

حلايب 27 34

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رأس حدربة 29 34

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 41

المدينة 26 42

الرياض 25 40

المنامة 30 36

أبوظبي 30 40

الدوحة 27 40

الكويت 26 43

دمشق 14 32

بيروت 24 28

عمان 16 28

القدس 08 26

غزة 20 28

بغداد 24 41

مسقط 28 33

صنعاء 14 23

الخرطوم 26 38

طرابلس 20 28

تونس 20 29

الجزائر 21 31

الرباط 16 27

نواكشوط 24 33

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 10 26

إسطنبول 16 27

إسلام آباد 24 34

نيودلهى 25 33

جاكرتا 21 31

بكين 16 27

كوالالمبور 22 32

طوكيو 20 27

أثينا 20 28

روما 15 30

باريس 12 24

مدريد 14 22

برلين 08 20

لندن 10 20

مونتريال 12 21

موسكو 07 16

نيويورك 17 23

واشنطن 20 28