شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأحد.. الأخبار المتوقعة 15 سبتمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نائبًا عن رئيس الوزراء المؤتمر الـ30 الدولي للمجلس تحت عنوان «فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية»، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة ممثلي 57 دولة، منها 20 أفريقية.

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، فعاليات الدورة الـ43 لمجلس محافظي المصارف العربية ومؤسسات النقد العربية.

تعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعًا استثنائيًا على مستوى وزراء الخارجية، لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل في عزم نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه.

يستقبل الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وفدًا رفيع المستوى يضم أكثر من 25 صاحب شركة من كبار رجال الأعمال البرازيليين، برئاسة وزير الزراعة والثروة الحيوانية والغذاء البرازيلي.

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يفتتح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أعمال «المنتدى التجاري الأول بين مصر وإيطاليا - الفرص الاستثمارية» الذي تحتضنه مدينة نابولي الإيطالية.

تنطلق احتفالية وزارة البيئة باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون في التاسعة صباحا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

يعقد الفنان انتصار عبدالفتاح، رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، مؤتمرًا صحفيًا بالمجلس الأعلى للثقافة، للإعلان عن تفاصيل المهرجان في دورته الـ12 المقرر إقامته في الفترة من 21-27 سبتمبر الجاري.

يدلى التونسيون بأصواتهم في ثاني انتخابات رئاسية بعد الثورة، حيث يختار أكثر من 7 ملايين ناخب واحدا من بين 26 مرشحًا للرئاسة يمثلون مختلف الأطياف السياسية.

تحيي دول العالم اليوم الدولي للديمقراطية لعام 2019 تحت شعار «المشاركة»، والذي يسلط الضوء على الديمقراطية باعتبارها لبنة أساسية للسلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

يلتقي فريقا المصري البورسعيدي وماليندي بطل زنجبار في الثالثة إلا ربع ظهرًا في إطار مباريات الكونفدرالية الإفريقية.