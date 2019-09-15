شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الثقافى الفرنسيسكانى يفتح باب القبول للفصل الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح المركز الثقافى الفرنسيسكانى باب القبول للفصل الدراسى الجديد للدراسات الحرة فى الآثار والفنون القبطية على أن تبدأ الدراسة فى أكتوبر المقبل.

يتم فتح باب التقديم مرتين خلال العام، وبالتحديد فى شهرى يناير ويوليو على أن تبدأ الدراسة فى شهر أكتوبر وفبراير من كل عام.

كان بطريرك الكاثوليك قد صلى قداس بدء العام الدراسى بكلية العلوم الدينية بالسكاكينى الجمعة الماضى وأوصى الطلبة بالتواضع والمحبة لخدمة التعليم.