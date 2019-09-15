اليوم .. وزير الكهرباء يتوجه لفيينا للمشاركة في اجتماعات "الطاقة الذرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

يغادر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح الأحد، على رأس وفد يضم كل من الدكتور عاطف عبدالحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والدكتور حامد ميره رئيس هيئة المواد النووية والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، للمشاركة في اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا.

وبدأت أعمال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة السفيرة لينا الحديد سفير الأردن في فيينا الأسبوع الماضي، وذلك بمقر الوكالة في فيينا بحضور عدد كبير من السفراء ومندوبي الدول الأعضاء في الوكالة.

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وقالت مصادر، إن تطورات البرنامجين النوويين في إيران وكوريا الشمالية، سيكونا في مقدمة أجندة عمل الاجتماع، حيث سيعرض المدير العام نتائج زيارته إلى إيران في ضوء مباحثاته مع كبار المسئولين الإيرانيين.

وأشارت المصادر، إلى أن مناقشات مجلس المحافظين سوف تشمل أيضا العديد من الموضوعات، أبرزها السلامة النووية والإشعاعية وتقنيات الأمن النووى وتعزيز أنشطة الوكالة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية إلى جانب التحقق والرصد في نشاط إيران النووى في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231 لعام 2015

ولفتت المصادر إلى أنه سيتم بحث ترتيبات المؤتمر العام للوكالة في 16 سبتمبر الجاري والإعداد لانتخاب المدير العام الجديد من بين أربعة مرشحين للمنصب من دول رومانيا والأرجنتين وبوركينافاسو وسلوفاكيا.