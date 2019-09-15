أخبار متوقعة اليوم: اجتماع استثنائي للرد على تصريحات نتنياهو عن ضم غور الأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

القاهرة.. يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، نائبا عن رئيس الوزراء المؤتمر الـ 30 الدولي للمجلس تحت عنوان (فقه بناء الدول..رؤية فقهية عصرية) ، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة ممثلي 57 دولة، منها 20 أفريقية.

القاهرة.. يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري فعاليات الدورة الـ 43 لمجلس محافظي المصارف العربية ومؤسسات النقد العربية.

جدة.. تعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعًا استثنائيًا على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل في عزم نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه.

القاهرة.. يستقبل الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وفدا رفيع المستوى يضم أكثر من 25 صاحب شركة من كبار رجال الأعمال البرازيليين، برئاسة وزير الزراعة والثروة الحيوانية والغذاء البرازيلي.

روما.. يفتتح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أعمال (المنتدى التجاري الأول بين مصر وإيطاليا - الفرص الاستثمارية ) الذي تحتضنه مدينة نابولي الإيطالية.

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القاهرة.. تنطلق احتفالية وزارة البيئة باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون في التاسعة صباحا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

القاهرة.. يعقد الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، مؤتمرا صحفيا بالمجلس الأعلى للثقافة للإعلان عن تفاصيل المهرجان في دورته الـ 12 المقرر إقامته في الفترة من 21-27 سبتمبر الجاري.

تونس.. يدلى التونسيون بأصواتهم في ثاني انتخابات رئاسية بعد الثورة، حيث يختار أكثر من 7 ملايين ناخب واحدا من بين 26 مرشحا للرئاسة يمثلون مختلف الأطياف السياسية.

عواصم العالم.. تحيي دول العالم اليوم الدولي للديمقراطية لعام 2019 تحت شعار (المشاركة) ، والذي يسلط الضوء على الديمقراطية باعتبارها لبنة أساسية للسلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

القاهرة.. يلتقي فريقا المصري البورسعيدي وماليندي بطل زنجبار في الثالثة إلا ربع ظهرا في إطار مباريات الكونفدرالية الإفريقية.