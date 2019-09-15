محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:
قال محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار، اليوم الأحد، مازالت مستمرة.
وشهدت محافظتي الإسكندرية ومطروح، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على معظم أحيائها صباح اليوم السبت.
وأضاف شاهين، أن هناك فرص لسقوط على محافظات الساحلية كما حدث بالأمس، وتمتد لمحافظات البحيرة وكفر الشيخ وشمال سيناء.
وأكد رئيس مركز التنبؤات، أنه يسود الأحد طقس معتدل على محافظة القاهرة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 32 : 33 درجة مئوية، مضيفا أن هناك فرص لتكوين السحب المنخفضة والمتوسطة.
ولفت إلى أن تجمع السحب يقلل من درجات الحرارة ويقلل نسبة الرطوبة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: فرص سقوط الأمطار في عدة محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.