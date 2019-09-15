اليوم.. افتتاح المنتدى التجاري الأول بين مصر وإيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365

يفتتح وزير التموين والتجارة الداخلية ممثلا عن الحكومة المصرية، اليوم الأحد، أعمال "المنتدى التجاري الأول بين مصر وإيطاليا - الفرص الاستثمارية"، والذي تحتضنه مدينة نابولي خلال الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر الجاري، بمشاركة كبيرة بين من الشركات المصرية والمصرية.

وقال مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إبراهيم عشماوي، إن منتدى التجارة الأول بين البلدين الذي تنظمه الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية تحت رعاية إقليم مقاطعة كمبانيا، عاصمة جنوب إيطاليا.

وأضاف إبراهيم عشماوي أنه من المقرر أن يحضر المنتدى نحو 200 شركة إيطالية تمثل تخصصات متعددة من الأنشطة التجارية، فضلا عن رجال الصناعة والمستثمرين المهتمين بشئون الاستثمار في مصر، خاصة في مجالات الصناعات اللوجستية والصناعات الغذائية والمراكز التجارية وسلاسل الإمداد، وإنشاء المولات والمراكز التجارية وأسواق الجملة وغيرها من الأنشطة الخادمة والمكملة للتجارة الداخلية.

وأشار إلى أن المنتدي يشهد توقيع مذكرة نوايا بين الحكومة المصرية والايطالية ممثلة في حكومة كمبانيا تتناول الوثيقة التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التأهيل الفني وتبادل الخبرات وتدعيم الاستثمار ورافده بين مصر وايطاليا.

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ولفت إلى أن مصر تشارك بوفد رفيع المستوي برئاسة وزيرة التموين ويرافقه كل من رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة القابضة للصوامع والغلال، فضلًا عن شركات مصرية أخرى من القطاع الخاص العاملة في النشاط التجاري، وذلك بهدف دعم وتوطيد أواصر العلاقات التجارية بين البلدين.

ونوه إبراهيم عشماوي بأنه تم الاتفاق مع الجانب الإيطالي على تنظيم المنتدي بشكل دورى بالتبادل بين البلدين، وذلك للتأكيد على أهمية العلاقات المتميزة بين البلدين وزيادة التعاون المشترك وجذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية في مصر في قطاع التجارة، فضلا عن تنمية التبادل التجاري.

وقال إن وفدا رفيعا من الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية برئاسة جوزيه رومانو، زار مصر في نهاية شهر يونيو الماضي، والتقى بعدد من المسئولين والوزراء من بينهم التموين والتجارة الداخلية، حيث استمع إلى عرض وافٍ حول الفرص الاستثمارية في قطاع التجارة الداخلية، حيث تم خلال الزيارة الاتفاق على تنظيم مؤتمر ومنتدى للشركات الإيطالية في نابولي لعرض الرؤية الاستثمارية للوزارة وجهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأضاف إبراهيم عشماوي أن المؤتمر فرصة كبيرة لكي نؤكد أولا عمق العلاقات وأواصر الصداقة المتميزة والراسخة بين البلدين، وثانيا جذب المزيد من الاستثمارات الايطالية إلى مصر، خاصة أن هناك ميراثا ثقافيا تاريخيا مشتركا بين الشعبين.

وتابع: "نستهدف من خلال المؤتمر جذب الشركات الكبرى التي تعمل في السلاسل التجارية وسلاسل الإمداد وسلاسل القيمة التي تشتهر بها إيطاليا، خاصة في صناعة الموضة والأطعمة، لكي تفتح لها أسواقا في مصر أسوة بما قمنا به في عدد من الدول وعلى رأسها فرنسا واليونان ولبنان والسعودية والإمارات والكويت".