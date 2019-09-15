اليوم .. فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365

تعيد السلطات المصرية، الأحد، فتح معبر رفح البري، الواصل بين مصر وقطاع غزة بشمال سيناء، في كلا الاتجاهين أمام الفلسطينيين، بعد إغلاقه يومين متتاليين للعطلة الأسبوعية.

وأكد مصدر مسؤول بالمعبر في تصريحات صحفية، السبت، أنه تم التنسيق مع الجانب الفلسطيني على فتح المعبر لعبور المسافرين بالجانبين من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملي الإقامات بمصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية والعاملين في الخارج، إلى جانب العائدين من العلاج ورحلات عمل أو من زيارات من الخارج بمصر وباقي الدول العربية والأجنبية.

وأضاف المصدر أنه يتم توفير أطقم عمل إضافية من مختلف الأجهزة العاملة بالمعبر من الجانب المصري لسرعة إنهاء الإجراءات وتيسير عبور الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، علاوة على توفير عدد إضافي من السيارات لنقلهم بين الجانبين.