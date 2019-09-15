سائق يطلب التطليق: "سايبة البيت وبتلف على الدجالين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقام "مصطفي. ع"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في زنانيري، طالب فيها بتطليق زوجته لما وقع عليه من ضرر، مبررًا دعواه: "بتختفي طول اليوم مع أختها بتلف على الدجالين والمشعوذين وسايبة بيتها".

وحسب الدعوى 275 لسنة 2019، تعرَّف "مصطفي"، سائق تاكسي على "د. س"، عن طريق أحدي الأقارب المشتركين بينهما، وبعد أسبوعين من المقابلة الأولى، تقدم لخطبتها وبعد سنة ونصف، تزوجا لمدة سنة.

وقال صاحب الـ33 عاما، إنه عاش حياة زوجية سعيدة في بداية الزواج، موضحًا أن شخصية زوجته عنيدة لا تحب المشورة بينهما، وعلم أنها تحب الخروج من المنزل بدون أذنه، وكلما تحدث إليها عما يزعجه تفر هاربة لمنزل أهلها وتنتظره مصالحتها.

Advertisements

"كل ما أشوفها راجعة أسالها كنتي فين تقولي عند الدجالين والمشعوذين مع أختها عشان تتعالج من عد الإنجاب"، يشير الزوج إلى أن ذلك ضمن أحد أسباب الخلافات مع زوجته، وعندما يحادثها بشأن تغير تصرفاتها وسلوكها، لا تنتبه لكلماته.

وأوضح مُقيم الدعوى، أنه حاول الوصول معها لحل لأكاذيبها المستمرة ونزولها المتكرر دون إذنه، وبعد معاناة تدخل شقيقها الأصغر، وضربها حتى تمتنع عن تلك التصرفات التي يأتي من خلالها الخلافات، لكنها لم تستجب.

اضطر الزوج إلى ضرب زوجته، عدم تمتنع عن الذهاب للدجالين، فهربت لمنزل أهلها، ورفضت العودة إليه مرة أخرى، لذلك لجأ إلى محكمة الأسرة، ورفع دعوى تطليق منها، لا تزال منظورة حتى الآن.