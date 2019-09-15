محاكمة 3 متهمين باستخدام فحم "الكوك" لاستخراج الذهب اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين باستخدام فحم "الكوك" لاستخراج المعادن وخام المناجم الممثل في الذهب والفضة بدون ترخيص، والتسبب في خسائر للدولة بـ2 مليون جنيه.

المتهمون في القضية المقيدة برقم 34073 لسنة 2017 جنايات السلام؛ "خ. م"، 48 سنة، مدير شركة الفقي للاستيراد والتصدير، و"م. ع"، 46 سنة، مهندس كيميائي وشريك في الشركة المصرية للمعادن، و"إ. ا"، فني كيمائي والمدير المسئول لمصنع الشركة المصرية للمعادن.

وتبين من التحقيقات، أن المتهمين استخدموا فحم الكوك كوقود في أغراض الصناعة، دون موافقة جهاز شئون البيئة، بالإضافة إلى أنهم لم يتخذوا الاحتياطات الضرورية لتقليل كمية الملوثات نواتج احتراق "فحم الكوك"، وخالفوا الاشتراطات الخاصة بالمداخن.