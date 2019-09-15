أخبار مصر | وزارة التعليم تزف بشرى سارة للمعلمين بشأن المدارس اليابانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة التعليم تزف بشرى سارة للمعلمين بشأن المدارس اليابانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن عقد المقابلات الشخصية لكل من المعلمين والأخصائيين والمديرى ووكلاء المدارس، الذين تم قبولهم مبدئيًا وحصلوا على الدرجات الأعلى فى الاختبار الإلكترونى للوظائف التى أعُلن عنها مسبقًا بالمدارس.

وتعقد المقابلات الشخصية للمقبولين للوظائف بمحافظة القاهرة، من اليوم الأحد 15 سبتمبر 2019 وحتى الأربعاء 18 سبتمبر، مطالبة بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة لعدم الازدحام.

وأعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية جدول مواعيد خاصة بكل محافظة محدد به موعد إجراء المقابلة الشخصية، على أن يحضر المتقدم للوظيفة معه (السيرة الذاتية - 3 صور شخصية- صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه جنائي" موجه باسم المدارس المصرية اليابانية - صور الشهادات والمؤهلات العلمية)، ويتم تقديمها فى دملف بلاستيكي.

الأحد 15 سبتمبر

مدارس "القاهرة الجديدة، والشروق 1، والشروق 2" فى الساعة 9:30 صباحًا، ومدارس "حدائق أكتوبر، المنطقة الصناعية بأكتوبر، والشيخ زايد" فى تمام الساعة 11:30 ظهرًا، ومدارس "العبور، والعاشر 1، والعاشر 2" فى تمام الساعة 1:30 ظهرًا.

الاثنين 16 سبتمبر

مدارس "كفر صقر، وشبين الكوم، وقويسنا، وطنطا" فى تمام الساعة 9:30 صباحًا، ومدارس "الشهيد كريم رفعت، وسمنود، وبيلا" الساعة 12:00 ظهرًا، ومدارس "السويس، وبورسعيد، وبنى عبيد، وجمصة" الساعة 2 ظهرًا.

الثلاثاء 17 سبتمبر

مدارس "تمى الأمديد، والمنتزة، برج العرب 1، برج العرب 2" فى تمام الساعة 9:30 صباحًا، ومدارس "أسيوط، وكفر البطيخ، ودمياط الجديدة، والإسماعيلية" فى تمام الساعة 11:30 ظهرًا، ومدارس "حى العقاد بأسوان، والغردقة 1، والغردقة 2، وطور سيناء" فى تمام الساعة 2 ظهرًا.

الأربعاء الموافق 18 سبتمبر

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مدارس "بنى سويف، والمنيا، والفيوم، وسنورس" فى تمام الساعة 9:30 صباحًا، ومدارس "الرديسية، وطهطا، وقنا، وحوش عيسى" فى تمام الساعة 12:00 ظهرًا.

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