مطران سوهاج للكاثوليك يزور كاتدرائية طهطا الخميس المقبل ويلقى محاضرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه الأنبا باسليوس فوزى مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك إلى كاتدرائية يسوع الملك بطهطا؛ الخميس المقبل. وجدير بالذكر أن هذا اللقاء يعتبر اللقاء الأول للانبا باسيليوس بعد سيامته الاسقفية مطرانا لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك فى الثالث من شهر أغسطس الماضى. ويسافر الأنبا باسيليوس أيضًا لكنيسة الكاثوليك بالشارونية فى إطار زياراته لكافة كنائس سوها.

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