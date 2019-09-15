شكرا لقرائتكم خبر عن للطلاب الجدد.. تعرف على 7 أوراق مطلوبة للتقديم بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، الأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعات والكليات المختلفة بالنسبة للطلاب الجدد، مع العلم أن المصروفات الدراسية تختلف من كلية إلى أخرى على مستوى الجامعات المختلفة.
1- أصل شهادة الثانوية العامة إضافة إلى عدة صور ضوئية منها.
2- أصل شهادة الميلاد إلى جانب عدة صور ضوئية منها.
3- صورة ضوئية من البطاقة الشخصية أو الرقم القومى.
4- عدد 6 صور حديثة مقاس 4 × 6.
5- استمارة 2 جند من مكتب التجنيد التابع له الطالب.
6- استمارة 6 جند «للذكور مواليد 98 فيما فوق فقط» أو بدل فاقد منها استمارة 7 جند من مديرية الأمن التابع لها الطالب.
7- صورة بطاقة الترشيح.
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