شكرا لقرائتكم خبر عن قانون جديد لتنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، لإرسال مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية للبرلمان، فور عودته للانعقاد فى أكتوبر المقبل.
- جاء مشروع القانون فى 32 مادة بخلاف مواد الإصدار، مُقسمة إلى 4 أبواب.
- يقضى بتشكيل لجنة تنفيذية مختصة بتنظيم البعثات والإجازات ووضع القانون أسس تشكيل اللجنة.
- شمل معايير تنظيم وشروط البعثات والمنح والإجازات، والعقوبات المنصوص عليها للمخالفين لأحكام هذا القانون.
- تخضع أحكام القانون على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وكذلك على وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية
- كما تسرى أحكامه على شاغلى الوظائف المختلفة بالجهات الخاضعة له، أياً كانت طريقة شغله لها سواء بنظام التعيين أو التعاقد.
- بصدور هذا القانون، يُلغى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 112 لسنة 1959، الخاص بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة.
- ويختص وزير التعليم العالى، وفقًا للقانون الجديد، بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون.
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