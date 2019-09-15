اليوم .. "الصحفيين" توقع بروتوكول مع "المحمودية" لاستلام مبنى النقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365
أعلنت نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، تنظيم حفل توقيع بروتوكول مع شركة المحمودية التابعة لوزارة الأوقاف لاستلام مبنى النقابة.
وأوضح بيان للنقابة، أن الشركة ستتولى مهام الخدمات والصيانة في المبنى، ودعت الصحفيين لحضور حفل توقيع البروتوكول.
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