اليوم.. انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

تستضيف القاهرة، اليوم الأحد وغداالاثنين، اجتماعا وزاريا بين مصر والسودان وإثيوبيا لاستئناف ودفع المفاوضات "المتعثرة" بشأن سد النهضة.

وقال وزير الموارد المائية والري، في تصريحات للصحفيين قبل أيام، إن مصر تأمل في التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بعد المفاوضات التي استغرقت وقتا طويلا.

وأوضح أن مصر سلمت إثيوبيا والسودان رؤيتها فيما يتعلق بأسلوب الملء والتشغيل في أثناء فترات الفيضان والجفاف وطبقًا لحالة الفيضان في إطار تعاوني، وبما يحقق أهداف أديس أبابا، وأهمها: التوليد المبكر للطاقة دون الإضرار الجسيم بالمصالح المصرية.

وأكد الوزير انفتاح القاهرة للوصول لاتفاق في إطار تعاوني، مشيرا إلى أن التوافق في مصلحة الجميع بما يحقق هدف التنمية في إثيوبيا ولا يلحق أضرارا جسيمة لمصر.