"رسالة لم تصل".. أول تعليق من السيدة التي قاطعت السيسي بمؤتمر الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد سامي:

كشفت سلوى الهرش، أمينة المرأة بمجلس القبائل المصرية، السيدة التي قاطعت الرئيس في المؤتمر الثامن للشباب، عن الرسالة التي كانت تريدها إيصالها للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت "الهرش" لمصراوي: "حسيت إنه الرئيس موجوع من الفيديوهات المسيئة لمصر.. وكنت عايزة أقوله إحنا في ظهرك وظهر جيشنا، وهنرد الجميل للشهيد قبل الحي".

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وأضافت أمينة المرأة بمجلس القبائل المصرية، أن علاقة الشعب بالجيش عقيدة ثابتة، لافتة إلى أنها اقترحت عمل معارض بجميع المحافظات، ويتم إضافة عوائد المعارض بصندوق تحيا مصر.

وتابع: "إنه لو كل سيدة من السيدات المصرية نظمت في محافظتها معرض، وإضافة جزء من عوائد المعرض لصندوق تحيا مصر، هنبني للشعب".