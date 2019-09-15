محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد سامي:
كشفت سلوى الهرش، أمينة المرأة بمجلس القبائل المصرية، السيدة التي قاطعت الرئيس في المؤتمر الثامن للشباب، عن الرسالة التي كانت تريدها إيصالها للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقالت "الهرش" لمصراوي: "حسيت إنه الرئيس موجوع من الفيديوهات المسيئة لمصر.. وكنت عايزة أقوله إحنا في ظهرك وظهر جيشنا، وهنرد الجميل للشهيد قبل الحي".
وأضافت أمينة المرأة بمجلس القبائل المصرية، أن علاقة الشعب بالجيش عقيدة ثابتة، لافتة إلى أنها اقترحت عمل معارض بجميع المحافظات، ويتم إضافة عوائد المعارض بصندوق تحيا مصر.
وتابع: "إنه لو كل سيدة من السيدات المصرية نظمت في محافظتها معرض، وإضافة جزء من عوائد المعرض لصندوق تحيا مصر، هنبني للشعب".
كانت هذه تفاصيل خبر "رسالة لم تصل".. أول تعليق من السيدة التي قاطعت السيسي بمؤتمر الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.