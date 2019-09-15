أخبار مصر | "أبو شقة": دراسة سريعة لتحويل رحلة العائلة المقدسة إلى مسار"عالمي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبو شقة": دراسة سريعة لتحويل رحلة العائلة المقدسة إلى مسار"عالمي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، المسئولين عن السياحة بزيادة الاهتمام بمسار العائلة المقدسة، والمضي قدمًا في دراسة سريعة تهدف لتحويل مزار العائلة المقدسة إلى مزار عالمي يقصده كل شعوب العالم، ليصبح قبلة لكل المسيحيين.

وأوضح "أبو شقة"، خلال ندوة "مسار العائلة المقدسة" التي نظمتها اللجنة النوعية للسياحة بالحزب، برئاسة أمل رمزي، أمس السبت، في المقر الرئيسي لحزب الوفد، بحضور قيادات الحزب، والأنبا مارتيروس أسقف شرق السكة الحديد ومهمشة، وعمرو صدقي رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب، وماجد الراهب رئيس جمعية التراث المصري، والمهندس محمد عبد اللطيف، أستاذ الآثار بجامعة المنصورة، أن مسار العائلة المقدسة أمر يهم كل المصريين والعالم بأسره لأنه حدث تاريخي وديني مهم ومؤثر في تاريخ البشرية، مشيًرا إلى أن هذا المسار لم يشهد نقلة نوعية حتى الأن.

وقالت أمل رمزى، رئيسة لجنة السياحة بحزب الوفد، إن مسار العائلة المقدسة بارك أرض مصر وجعل منها مكانا مهما للعالم كله، موضحة أن بابا الفاتيكان فرانسيس الأول دعا خلال زيارته لمصر كافة المسيحيين فى كل أنحاء العالم لزيارة مصر.

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وأكد عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب، ضرورة وضع تصور ودراسة جدوى من قبل متخصصين وتعتمد من رئيس الجمهورية لتمهيد مسار العائلة المقدسة ليكون مزارا سياحيا، مما يحقق المزيد من الأمور الإيجابية لأبناء المحافظات التي تضم نقاط الرحلة.

وأوضح "صدقي" أن رحلة العائلة المقدسة هي الرحلة الوحيدة في العالم التي حدثت في مصر فقط، مشيرا إلى أن خريطة مسار العائلة المقدسة تضم 25 نقطة وتم اعتمادها من بابا الفاتيكان، لذلك يجب اعتماد هذه الخريطة بشكل رسمي والعمل عليها حتى يكون الأمر واضحا للسائح الذي يأتي من جميع أنحاء العالم للزيارة.

فيما أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، أستاذ الآثار بجامعة المنصورة، أن مسار العائلة المقدسة فرصة ذهبية للنهوض بالسياحة المصرية لأنها ستدخل لمصر نحو 2.7 مليار مسيحي حول العالم، خاصة بعد اعتراف بابا الفاتيكان والبابا فرانسيس به، مما يجعله قبلة لجميع دول العالم وليس مصر فحسب.