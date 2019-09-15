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أخبار مصر | "الأرصاد" تعلن حالة طقس الأحد.. وتحذر المواطنين وقائدي السيارت لهذا السبب

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأرصاد" تعلن حالة طقس الأحد.. وتحذر المواطنين وقائدي السيارت لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر الجاري،ـ لطيف على كافة السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على الجنوب خلال النهار وساعة الذروة، على أن يسود طقس معتدل على كافة أنحاء الجمهورية في الساعات الأخيرة من الليل.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ظهور الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر، مطالبة بتوخي الحذر خلال قيادة السيارات على الطرق الصحراوية والسريعة.

وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار والرياح الشمالية الغربية المعتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحرالمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

 إمكانية ظهور ضباب محلي في الصباح ثم سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد بأماكن محدودة.

الريح من القطاع الشرقي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وتتجاوز 70 كلم/س أثناء الخلايا الرعدية.

-البحر مضطرب فشديد الاضطراب بمنطقة سرات ، قليل الاضطراب فمضطرب بخليج الحمامات ومتموج ببقية السواحل.

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- تتراوح الحرارة القصوى بين 29 و 33 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية و بين 33 و 38 درجة ببقية الجهات.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لطقس اليوم الأحد، الموافق 15 سبتمبر 

درجات الحرارة اليوم الأحد 15/9/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 24  32
شبين الكوم 24  32
طنطا 24  31
دمنهور 24  31
الإسكندرية 25  30
بلطيم 24  30
مطروح 24  29
السلوم 22 29
سيوة 20 31
بورسعيد 24  29
دمياط 24  29
الزقازيق 23  32
الإسماعيلية 21  33
السويس 23  32
العريش 21 30
رفح 20 29
رأس سدر 23 32
نخل 17 32
نويبع 26 33
طابا 23 31
كاترين 17 30
الطور 26 31
شرم الشيخ 26  35
الغردقة 25  36
مرسى علم 28  35
الفيوم 23 33
بني سويف 23  33
المنيا 23  33
أسيوط 24  33
سوهاج 25  34
قنا 25  36
الأقصر 25  36
أسوان 28  37
أبو سمبل 24 37
الوادي الجديد 24 36
شلاتين 27 35
أبو رماد 26 35
حلايب 27 35
رأس حدربة 29 34

درجات الحرارة اليوم الأحد 15/9/2019 في العواصم وبعض المدن العربية

المدينة العظمى الصغرى
مكة المكرمة 27  41
المدينة المنورة 26  42
الرياض 25  40
المنامة 30  36
أبوظبي 30  40
الدوحة 27  40
الكويت 26  43
دمشق 14  32
بيروت 24  28
عمان 16  28
القدس 08  26
غزة 20  28
بغداد 24  41
مسقط 28 33
صنعاء 14 23
الخرطوم 26 38
طرابلس 20 28
تونس 20 29
الجزائر 21 31
الرباط 16 27
نواكشوط 24 33

درجات الحرارة اليوم الأحد 4/9/2019 في العواصم الأجنبية

المدينة العظمى الصغرى
بكين 16 27
كوالالمبور 22 32
طوكيو 20 27
أثينا 20 28
روما 15 30
باريس 12 24
مدريد 14 22
برلين 08 20
لندن 10 20
مونتريال 12 21
موسكو 07 16
نيويورك 17 23
واشنطن 20 28

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الأحد 15 سبتمبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية

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