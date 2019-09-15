أخبار مصر | "الأرصاد" تعلن حالة طقس الأحد.. وتحذر المواطنين وقائدي السيارت لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأرصاد" تعلن حالة طقس الأحد.. وتحذر المواطنين وقائدي السيارت لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر الجاري،ـ لطيف على كافة السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على الجنوب خلال النهار وساعة الذروة، على أن يسود طقس معتدل على كافة أنحاء الجمهورية في الساعات الأخيرة من الليل.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ظهور الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر، مطالبة بتوخي الحذر خلال قيادة السيارات على الطرق الصحراوية والسريعة.

وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار والرياح الشمالية الغربية المعتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحرالمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

إمكانية ظهور ضباب محلي في الصباح ثم سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد بأماكن محدودة. الريح من القطاع الشرقي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وتتجاوز 70 كلم/س أثناء الخلايا الرعدية. -البحر مضطرب فشديد الاضطراب بمنطقة سرات ، قليل الاضطراب فمضطرب بخليج الحمامات ومتموج ببقية السواحل. Advertisements - تتراوح الحرارة القصوى بين 29 و 33 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية و بين 33 و 38 درجة ببقية الجهات.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لطقس اليوم الأحد، الموافق 15 سبتمبر