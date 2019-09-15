مصر | اليوم.. "الجنايات" تفحص الأسطوانة المدمجة في إعادة محاكمة 47 متهمًا بـ"اقتحام قسم التبين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "الجنايات" تفحص الأسطوانة المدمجة في إعادة محاكمة 47 متهمًا بـ"اقتحام قسم التبين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر اليوم الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة ارهاب جلسة اعادة محاكمة 47 متهمًا في القضية المعروفة بـ"اقتحام قسم التبين"، ومن المقرر ان تشاهد المحكمة اليوم الاسطوانة المدمجة المرفقة ضمن احراز القضية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة سكرتارية أحمد مصطفي

ووجهت النيابة للمتهمين، تهم ارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل عدد من رجال الشرطة في قسم شرطة التبين عمدًا مع سبق و الإصرار، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف، قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم لتعريض سلامة المجتمع للخطر، تخريب أملاك عامة مخصصة لمصالح حكومية "قسم التبين"، وإطلاق أعيره نارية تجاه من في القسم، وإضرام النار به، ما أدى إلى احتراقه بالكامل، وسرقة الأسلحة الأميري بالإكراه، وإتلاف أموال ثابتة ومنقولة هي السيارات المملوكة لوزارة الداخلية، وأخرى على ذمة قضايا القسم، وأضرموا فيها النيران.

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كما وجهت النيابة للمتهمين تهم، سرقة وإتلاف مستندات وسجلات والأوراق من داخل ديوان قسم التبين، وتمكنوا وآخرين متهمين المقبوض عليهم الذي ببلغ عددهم 14 متهما من الهرب، وحازوا أسلحة بنادق غير مششخنة وفرد خرطوش، وحازوا أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء الأشخاص، وطلبت تطبيق أقصى عقوبة على المتهمين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، يوم 5 نوفمبر 2016، قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

وألغت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.