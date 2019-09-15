شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: الجماعات المتطرفة اختصرت المفاهيم فيما يخدم فلسفتها التخريبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت وزارة الأوقاف أن الجماعات المتطرفة تعد خطة للعدوان على 52 دولة حول العالم لزعزعة الاستقرار فيهم، أملًا فى إسقاطها بعد هزيمة الجماعات عسكريًا.
وشددت «الأوقاف»، فى بيان لها، على أن الجماعات المتطرفة لا تقوم إلا على بقايا الدول ولا تقوم فى دولة قوية، ولذلك هى تستهدف الدول لإسقاطها، مشيرة إلى أن سقوط الدول يعد سقوطًا للدين، لأن الدين لابد له من وطن آمن مستقر يحميه ويقام من خلاله.
وأضافت الأوقاف: «إن الحفاظ على الدولة من أجل الدين وليس من أجل السياسة، ونقوم بتصحيح المفاهيم الخاطئة، إن الجماعات اختصرت المفاهيم فيما يخدم فلسفتها التخريبية، وكانت فى 3 قضايا هى القطيعة بين الدين والدنيا، وبين الدين والوطن، وبين الدين والحاكم».
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