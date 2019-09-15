انطلاق الموقع الإلكترونى لهيئة التأمين الصحى الجديدة للتعاقد على تقديم الخدمات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل موقعًا إلكترونيًا «WWW.uhia.gov.eg/registration»، لتلقى طلبات المؤسسات الطبية الخاصة بمحافظة بورسعيد، للتعاقد على تقديم الخدمات الصحية تحت مظلة النظام الجديد. وقال الدكتور محسن جورج المتحدث باسم الهيئة لـ"الخليج 365"، إنه جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء متطلبات الجودة واعتمادها من هيئة الرقابة والاعتماد، مضيفًا أن نظام التأمين الصحى الشامل يرتكز على إتاحة الفرصة أمام المواطنين للاختيار بين عدد كبير من مقدمى الخدمات الصحية بما فيها المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة الخاصة المعتمدة.

وتابع: أن النظام مبنى على حرية المؤمن عليه لمقدم الخدمة، مؤكدا: تتولى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية اعتماد الجهات التى تستوفى متطلبات الجودة والتفتيش الدورى عليها، وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية.

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