شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب عيون يُكذب محمد على: لا توجد حساسية للعين من الماء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر من قليل فيديو جديد للمقاول الهارب "محمد على"، قال فيه: "عندى حساسية من المياه العذبة اللى بتخرج من الدش بتخلى عينيا حمراء، وليس لها ارتباط بشرب أى شىء"، والحقيقة غير ذلك.
وردًا على هذه الإدعاءات الكاذبة، أجرى ”الخليج 365” الاتصال بكبار الأطباء لمعرفة صحة المعلومة، وقد نفى الدكتور شريف حسنى، استشارى العيون بجامعة القاهرة، ارتباط المياه العادية التى تخرج من الصنبور بأى حساسية للعين إلا لو كانت ملوثة.
جدير بالذكر أن المياه فى البلاد الغربية ليس بها أى شوائب ونقية للغاية، خاصة أنه يعيش فى إسبانيا.
وأشار "حسنى" إلى أن حساسية العيون لها العديد من الأسباب منها:
•الشمس
•العطور
•المواد الكيميائية
•الروائح المتطايرة
•الأتربة
•حبوب اللقاح، وهى من أشهر مسببات حساسية العين
•وجود اضطراب بجهاز المناعة
•وجود استعداد وراثى بالجسم للحساسية
•التعرض للعوامل البيئية المسببة للحساسية مثل: الرياح المحملة بالأتربة والغبار
•ارتفاع درجات الحرارة
•عوادم السيارات وغيرها.
ومن أهم علامات وأعراض حساسية العين:
وأضاف أن مياه البحر يمكن أن تسبب التهاب العين إذا لم يتم غسيل العين بالمياه العذبة، لأن بها طحالب.
• احمرار فى جفن العين
•حكة
•حرقان العين
•الإحساس بوجود أجسام غريبة
•الإحساس بخشونة فى سطح العين
•نزول الدموع بك
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب عيون يُكذب محمد على: لا توجد حساسية للعين من الماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.